Вчера в Саратовской области произошло два пожара
Вчера в Саратовской области произошло два пожара.
В 14.45 на пульт «01» Новых Бурас поступил сигнал о загорании 3-х бесхозных строений и травы в селе Кутьино Новобурасского района. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На тушение выезжала 1 единица техники.
Около десяти часов вечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании двух дач на 6-ом Пихтовом проезде в Ленинском районе. Площадь пожара составила 250 "квадратов". На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.