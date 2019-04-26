26 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:12 | 26 апреля
В лесах Саратовской области идет пожароопасный сезон
16:31 | 26 апреля
Миллионный пассажир отправился из Саратова в Ртищево 26 апреля
15:50 | 26 апреля
В детском лагере «Молодежный» начато строительство нового корпуса
14:18 | 26 апреля
В Саратове состоялся митинг в память годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС
13:29 | 26 апреля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:32 | 26 апреля
Вчера в Саратовской области произошло два пожара
11:39 | 26 апреля
В период проведения Первенства области по велосипедному спорту в центре Саратова временно ограничат парковку
10:40 | 26 апреля
«МРСК Волги» подключит объекты солнечной генерации мощностью 110 МВт
09:49 | 26 апреля
В Городском дое культуры национального творчества» с большим успехом прошёл отчётный концерт Детской школы искусств № 8»
09:05 | 26 апреля
В Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта
Как отдохнуть без лишних вложений
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В период проведения Первенства области по велосипедному спорту в центре Саратова временно ограничат парковку

Новости
В период проведения Первенства области по велосипедному спорту в центре Саратова временно ограничат парковку

Для обеспечения безопасности дорожного движения, в период проведения Первенства Саратовской области по велосипедному спорту в спортивной дисциплине «шоссе» в олимпийских видах программы (гонка критериум) вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств с 08.00 до 11.30 28 апреля 2019 года:

- Набережная Космонавтов на участке от Бабушкиного взвоза до Обуховского переулка,

- Обуховский переулок на участке от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов,

- Бабушкин взвоз на участке от ул. Чернышевского до Набережной Космонавтов,

за исключением транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.