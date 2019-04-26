В период проведения Первенства области по велосипедному спорту в центре Саратова временно ограничат парковку
Для обеспечения безопасности дорожного движения, в период проведения Первенства Саратовской области по велосипедному спорту в спортивной дисциплине «шоссе» в олимпийских видах программы (гонка критериум) вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств с 08.00 до 11.30 28 апреля 2019 года:
- Набережная Космонавтов на участке от Бабушкиного взвоза до Обуховского переулка,
- Обуховский переулок на участке от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов,
- Бабушкин взвоз на участке от ул. Чернышевского до Набережной Космонавтов,
за исключением транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.