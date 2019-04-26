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«МРСК Волги» подключит объекты солнечной генерации мощностью 110 МВт

Новости


Энергетики ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжают принимать участие в инновационных проектах по развитию альтернативных источников энергии.

В 2019 году запланировано технологическое присоединение объектов солнечной генерации в Самарской и Оренбургской областях общей мощностью 110 МВт.

Филиалом «Самарские РС» завершается выполнение комплекса технических мероприятий по подключению к сетям «МРСК Волги» Самарской солнечной электростанции №2 мощностью 75 МВт.

В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области к сетям компании будут подключены сразу два крупных объекта солнечной генерации суммарной максимальной мощностью 35 МВт, принадлежащие ООО «Оренбургские солнечные электростанции»: Григорьевская и Елшанская солнечные электростанции.

– «МРСК Волги» способствует развитию «зеленой» энергетики в России, осуществляет технологическое присоединение крупных объектов солнечной генерации в регионах зоны присутствия компании, – отметил Владимир Козлов, начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Волги». – К примеру, в прошлом году к нашим сетям были подключены солнечные электростанции в Ершовском, Пугачевском и Новоузенском районах Саратовской области общей мощностью 45 МВт. Для этого в рамках инвестиционной программы энергетики выполнили ряд мероприятий, связанных с реконструкцией подстанций и строительством КВЛ-10 кВ. При непосредственном участии энергетиков «МРСК Волги» в Оренбургском и Новосергиевском районах Оренбуржья также были реализованы проекты по техприсоединению Чкаловской солнечной станции и Оренбургской СЭС-1 суммарной мощностью 75 МВт.