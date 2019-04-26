В Городском дое культуры национального творчества» с большим успехом прошёл отчётный концерт Детской школы искусств № 8»
24 апреля 2019 года в Большом зале МУК «Городской дом культуры национального творчества» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУДО «Детская школа искусств № 8». Традиционно ведущим выступил директор школы, кандидат искусствоведения Олег Вениаминович Белоцерковский.
В программу концерта для 400 жителей Заводского района Саратова были отобраны лучшие школьные солисты и коллективы - лауреаты и дипломанты международных, региональных и городских конкурсов 2018-2019 годов. Зрители с большой теплотой встречали старший и младший хоры под руководством Кондаковой Елены Владимировны, ансамбль струнных народных инструментов «Задоринки» под руководством Зябловой Надежды Константиновны и Ангеловой Ирины Васильевны, ансамбль гитаристов «Веселые ребята» под руководством Зяблова Виктора Николаевича, фольклорный ансамбль «Родничок» под руководством Кузнецовой Дарьи Александровны, композиции хореографического ансамбля «Реверанс» под руководством Дубицкой Елены Юрьевны, ансамбль синтезаторов Ангеловой Ирины Васильевны, ансамбль эстрадного танца «Контрасты» Урмановой Елены Олеговны, струнный ансамбль «Восьмушки» Башак Елены Михайловны, выступления вокального ансамбль «Планета песен» Степановой Светланы Владимировны, учащихся фортепианного отделения классов Чередник Ирины Викторовны и Киреевой Елены Михайловны, учащихся класса эстрадного пения Чуриловой Веры Александровны, учащихся класса аккордеона Аманова Марата Оразмурадовича и саксофона Сергеева Игоря Юрьевича.
Но особый успех переполненного зала выпал на выступление сводного ансамбля педагогов ДШИ № 8 «Вдохновение» в составе Чуриловой Веры Александровны, Кондаковой Елены Владимировны, Акимовой Марины Владимировны, Андреевой Аллы Валерьевны, Степановой Светланы Владимировны, Ухановой Маргариты Анатольевны, Касаткина Василия Петровича. Фантазии на песни советских кинофильмов подпевали многие из присутствовавших.