26 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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В Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

Новости
В Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Светлой Пасхи, и временным закрытием дорожного движения с 20.00 часов 27 апреля по 12.00 28 апреля 2019 года на некоторых участках улиц временно будет изменена схема следования автобусных маршрутов:

- маршрут № 83: ул. Кутякова – ул. Радищева – ул. Б.Горная – ул. Радищева и далее по утвержденной схеме;

- маршрут № 94 (в направлении пос. Юбилейный): ул. Кутякова – ул. Радищева – ул. Соколовая – ул. Мясницкая и далее по утвержденной схеме;

- маршруты №№ 11 и 33: ул. Московская - ул. Чернышевского – ул. Челюскинцев – ул. Мичурина – ул. Московская и далее по утвержденной схеме;

- маршрут № 42: ул. Чернышевского – ул. Челюскинцев – ул. Мичурина – ул. Московская – ул. Чернышевского и далее по утвержденной схеме;

- маршрут № 42К: ул. Соколовая – ул. Веселая – ул. Б.Горная и далее по утвержденной схеме.

Работа общественного транспорта в Пасхальную ночь по маршрутам №№ 6, 9, 11, 42, 42К, 46, 76, 79, 90, 93, 94, 95, 97 будет продлена до 04.00 часов 28 апреля.

Кроме того, сообщаем, что 28 апреля с 07.00 часов добраться до Старого и Нового Елшанского кладбищ можно будет с пл. Ленина, на Увекское – со стадиона «Волга».

Все ограничения и изменения нанесены на интерактивную карту - https://yandex.ru/maps/194/saratov/?ll=46.044905%2C51.534221&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A7a6b4b94be10e28dcde7ddad7029cced3c1506194340ba00de16a928cb201331&z=15.