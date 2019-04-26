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«Балтика» в Новосибирске привлекает молодежь на стажировку в рамках Городских дней науки

Новости
«Балтика» в Новосибирске привлекает молодежь на стажировку в рамках Городских дней науки

В Новосибирске с 8 апреля по 19 мая проводятся Городские дни науки. Активной площадкой для проведения мероприятий стал завод «Балтика-Новосибирск».

Для студентов старших курсов и выпускников вузов на предприятии организован семинар, на котором специалисты компании подробно рассказали молодым людям о возможности пройти оплачиваемую стажировку на заводе по специальным программам.

«Балтика-Новосибирск» реализует две программы: «Управляй будущим» предназначена для обладателей технических специальностей, которые могут попробовать свои силы в мехатронике и электронике, автоматике, механике, энергетике, розливе продукции и пивопроизводстве. Программа «Звезды Балтики» ждет тех, кто специализируется на финансах, логистике, продажах, маркетинге, ИТ, корпоративных коммуникациях и управлении персоналом.

Екатерина Земцова, ведущий специалист по персоналу новосибирского филиала компании «Балтика», подчеркнула: «Балтика» стремится привлечь на производство талантливых, энергичных и молодых сотрудников. Поэтому на предприятиях компании создают возможности для раскрытия потенциала и успешного старта.