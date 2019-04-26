Саратовские ремесленники изготовили посуду с символикой фестиваля тюльпанов
26 апреля в Новоузенском районе состоится IV природоохранный этнокультурный фестиваль тюльпанов. Свои изделия здесь представят мастера «Палаты ремесел Саратовской области».
Фестиваль проводится в непосредственной близости от поля, где растет тюльпан Геснера, занесенный в Красную книгу. В рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки и ярмарки, пройдут творческие мастер-классы, театральные постановки и концерты.
На ярмарке саратовские ремесленники будут продавать сувениры из стекла, дерева и бисера, а также продукцию с символикой фестиваля: игрушки, посуду, мыло ручной работы. На фуд-корте можно будет купить шашлык, уху, плов и блинчики, выпить чай или кофе. На выставке-продаже будут представлены продовольственные товары местных производителей.