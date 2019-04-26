На ТЭЦ-3 прошла экскурсия для студентов Энгельсского политехникума
На Энгельсской ТЭЦ-3 состоялась ознакомительная экскурсия для студентов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», обучающихся по специальности «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)».
Мероприятие стало частью комплексной программы сотрудничества между Саратовским филиалом «Т Плюс» и учебным заведением с целью подготовки молодых специалистов для предприятий теплоэнергетики.
Во время посещения станции будущие лаборанты получили возможность увидеть весь технологический процесс химической лаборатории ТЭЦ-3, а также побывать в химическом отделении котлотурбинного цеха. Гости познакомились с лабораторией, где им наглядно продемонстрировали работу приборов и оборудования для качественного анализа турбинного и электрического масел. Помимо этого, студенты увидели работу калориметрической установки, которая служит для определения качества газа, на котором работает теплоэлектроцентраль.
Взаимодействие с профильными учебными заведениями проводится в целях формирования квалифицированного кадрового потенциала. С его помощью будущие энергетики при поступлении на работу будут уверенно ориентироваться в энергетической отрасли, достойно продолжать традиции лучших специалистов, а также вносить свой вклад в развитие энергосистемы.