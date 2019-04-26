На ТЭЦ-3 прошла экскурсия для студентов Энгельсского политехникума

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Мероприятие стало частью комплексной программы сотрудничества между Саратовским филиалом «Т Плюс» и учебным заведением с целью подготовки молодых специалистов для предприятий теплоэнергетики.Во время посещения станции будущие лаборанты получили возможность увидеть весь технологический процесс химической лаборатории ТЭЦ-3, а также побывать в химическом отделении котлотурбинного цеха. Гости познакомились с лабораторией, где им наглядно продемонстрировали работу приборов и оборудования для качественного анализа турбинного и электрического масел. Помимо этого, студенты увидели работу калориметрической установки, которая служит для определения качества газа, на котором работает теплоэлектроцентраль.Взаимодействие с профильными учебными заведениями проводится в целях формирования квалифицированного кадрового потенциала. С его помощью будущие энергетики при поступлении на работу будут уверенно ориентироваться в энергетической отрасли, достойно продолжать традиции лучших специалистов, а также вносить свой вклад в развитие энергосистемы.