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В областной научной библиотеке развернута уникальная выставка моделей советской техники времён Великой Отечественной

Новости
В областной научной библиотеке развернута уникальная выставка моделей советской техники времён Великой Отечественной

С 24 апреля в зале новых поступлений областной универсальной научной библиотеки работает уникальная выставка коллекционных масштабных моделей «Советская техника времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

На тематических стендах представлены точные копии авиационной и бронетанковой техники, санитарных машин и автомобилей, которые использовались в годы великих сражений. Выставка приурочена к 74-ой годовщине Великой Победы.

В организации выставки активное участие приняли частные коллекционеры г. Саратова. Это люди самых разных профессий и возрастов. Они представили на выставку 73 экспоната. Модели воспроизводят мельчайшие детали, оттенки, надписи реальной военной техники, а у некоторых образцов присутствуют характерные загрязнения, повреждения, реалистичные эффекты запыленности, потертости и даже копоти.

Здесь представлены модели самого массового танка Великой Отечественной войны Т-34, единственного в мире пятибашенного танка выпускавшегося серийно Т-35, тяжелого грузового автомобиля ЗИС-6 с установкой реактивного залпового огня, впоследствии известной как «Катюша».

Детей и взрослых привлекут боевые «Чайки» Сталина: И-15 и И-153, первый фронтовой высотный истребитель МиГ-3, истребитель И-16, хорошо известный среди военных асов как «Ишачок», «Трехтонка» или «Захар Иванович», как прозвали в народе грузовой автомобиль ЗИС-5, истребитель Ла-5ФН, на котором военный летчик А. Маресьев совершил первый боевой вылет на протезах во второй день Курской битвы.

На выставке представлены модели техники, полученной СССР по ленд-лизу. Например, можно увидеть самый массовый и популярный в Красной Армии американский бронетранспортер М-3 «Скаут».

Один из разделов выставки знакомит с моделями самолётов, на которых летали знаменитые советские асы: наш земляк, лётчик-истребитель, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Н.М. Скоморохов и дважды Герой Советского Союза Б.Ф. Сафонов, заслуживший это звание в ходе Великой Отечественной войны, лучший советский лётчик-истребитель 1941-1942 годов.

Каждая модель снабжена коротким описанием, позволяющим узнать основные сведения о выставленных образцах техники времён Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать с 24 апреля по 19 мая 2019 года в часы работы библиотеки. Вход свободный.