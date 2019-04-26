Валерий Радаев назначил Александра Стрелюхина вице-губернатором Саратовской области
Губернатор Валерий Радаев провел брифинге, на котором сообщил об изменении областной структуры органов исполнительной власти Саратовской области.
Целью будущих перемен Валерий Васильевич назвал повышение эффективности региональной команды, которая сможет оперативно реагировать на проблемные вопросы, решать их в максимально сжатые сроки. Именно такого отношения к делу требуют жители области, - убеждён глава региона.
В изменении областной структуры власти использована федеральная модель, согласно которой разделяются полномочия Губернатора и Председателя Правительства области.
"В сфере ответственности вице-Губернатора - Председателя Правительства - развитие реального сектора экономики, решение всего массива проблемных тем в этом сегменте. Также на него будет возложена координация точечных вопросов, имеющих особую социальную значимость. На эту должность я рекомендую Александра Михайловича Стрелюхина. Вы его хорошо знаете – профессионал, опытный руководитель, умеет действовать на результат, много лет работал в исполнительной власти.
Должность министра финансов будет упразднена: функционал переходит первому зампреду Вадиму Геннадьевичу Ойкину.
Социальную сферу будут курировать 2 зампреда. За такие направления, как культура, спорт, туризм отвечает Валентина Владимировна Гречушкина. По блоку: образование, здравоохранение, социальные и трудовые отношения - подбирается кандидатура.
Обязанности зампреда Василия Михайловича Разделкина будут расширены и дополнены отраслями: промышленность, транспорт, дорожное хозяйство.
Общее руководство остается за Губернатором. По всем направлениям - национальные проекты, взаимодействие с федеральным центром. Инвестиции. Все базовые отраслевые темы - как стратегические, так и текущие. Исполнение программы комплексного развития отдаленных территорий, проекта агломерации, работа с муниципальной властью. Постоянные коммуникации с населением", - сообщил Валерий Радаев.