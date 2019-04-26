Валерий Радаев назначил Александра Стрелюхина вице-губернатором Саратовской области

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Целью будущих перемен Валерий Васильевич назвал повышение эффективности региональной команды, которая сможет оперативно реагировать на проблемные вопросы, решать их в максимально сжатые сроки. Именно такого отношения к делу требуют жители области, - убеждён глава региона.В изменении областной структуры власти использована федеральная модель, согласно которой разделяются полномочия Губернатора и Председателя Правительства области."В сфере ответственности вице-Губернатора - Председателя Правительства - развитие реального сектора экономики, решение всего массива проблемных тем в этом сегменте. Также на него будет возложена координация точечных вопросов, имеющих особую социальную значимость. На эту должность я рекомендую Александра Михайловича Стрелюхина. Вы его хорошо знаете – профессионал, опытный руководитель, умеет действовать на результат, много лет работал в исполнительной власти.Должность министра финансов будет упразднена: функционал переходит первому зампреду Вадиму Геннадьевичу Ойкину.Социальную сферу будут курировать 2 зампреда. За такие направления, как культура, спорт, туризм отвечает Валентина Владимировна Гречушкина. По блоку: образование, здравоохранение, социальные и трудовые отношения - подбирается кандидатура.Обязанности зампреда Василия Михайловича Разделкина будут расширены и дополнены отраслями: промышленность, транспорт, дорожное хозяйство.Общее руководство остается за Губернатором. По всем направлениям - национальные проекты, взаимодействие с федеральным центром. Инвестиции. Все базовые отраслевые темы - как стратегические, так и текущие. Исполнение программы комплексного развития отдаленных территорий, проекта агломерации, работа с муниципальной властью. Постоянные коммуникации с населением", - сообщил Валерий Радаев.