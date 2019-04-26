Саратовцы приглашаются на "Археологический раскоп"
Культурный Центр "Дом Гектора (основатель и директор Игорь Сорокин) приглашает саратовцев на" Археологический раскоп".
" Саратов - город, основанный в 1590 году как военная крепость, охранявшая волжский торговый путь. За первый век существования город дважды менял местоположение. Дом и двор Гектора Баракки находятся в самом центре земляной крепости XVII века. Освоение этого уникального пространства мы решили начать с археологических исследований.
В 2018 году мы создали две организации: Фонд восстановления дома Гектора Баракки в Саратове и АНО Культурный центр «Дом Гектора Баракки». Фонд предназначен для аккумулирования средств на реставрацию и реконструкцию дома-памятника, а также его дальнейшее приспособление для жизни культурного центра.
Культурный центр призван способствовать развитию саратовской живописной традиции, туристической привлекательности города, области и региона, развитию международных отношений.
Осенью 2018 года мы выиграли публичные торги и приобрели в собственность дом и земельный участок 905 кв. метров по адресу улица Соляная, д. 30 - именно здесь жил и творил итальянский живописец.
В мае 2019 года мы хотим сделать пробный раскоп на 32 кв.м. глубиной не менее 2,5 метров", - сообщают подробности проекта его авторы.
Археологи будут работать с 1 по 31 мая, они произведут все необходимые земельные и камеральные работы (обработку и исследование материала полевых работ) и подготовят археологический отчёт с фиксацией находок.
А с 18 по 25 мая включительно Саратовцы и гости города приглашаются стать гостями Археологического фестиваля!
Все желающие смогут лично понаблюдать за ведением раскопок, послушать лекции известных краеведов. Детям будут предложены увлекательные и познавательные квесты.
На самом деле поучаствовать в фестивале каждый неравнодушный к истории нашего города может уже сегодня. Авторы проекта объявили сбор средств на реализацию проекта. Самые скрупулезные подсчёты показали, что на достойное проведение археологического мегапроекта нужно 500 тысяч рублей.
Помочь фестивалю можно, перейдя по ссылке.