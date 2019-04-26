Энергетики просят быть внимательными вблизи теплотрасс

просмотров: 96

Проверка теплосетей, которые расположены по улицам 1-я Пионерская, 7-я Нагорная, Усиевича, Орджоникидзе, Верхняя, Чернышевского (от Б. Садовой до 3-го Дегтярного проезда), Киевский проезд, Дегтярная площадь, а также по территории гипермаркета «Лента», будет проводиться в течение дня. В системе поэтапно поднимут температуру сетевой воды до 105°С. Так как большая часть тепломагистралей расположена на поверхности, энергетики убедительно просят соблюдать меры предосторожности: по возможности не находиться рядом с трубопроводами и с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.Испытания будут завершены до 3 мая.При обнаружении парения, выхода горячей воды на поверхность, просадки грунта, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить диспетчеру Территориального управления по теплоснабжению в г.Саратова – по телефонам 32-00-22, 98-63-23.