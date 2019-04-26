Ярмарка на Театральной площади на текущей неделе пройдет 27 апреля

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Также 27 апреля 2019 года ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложена к реализации плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, масло растительное, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.