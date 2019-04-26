Ярмарка на Театральной площади на текущей неделе пройдет 27 апреля
Ярмарка на Театральной площади г. Саратова на текущей неделе пройдет 27 апреля 2019 года.
Также 27 апреля 2019 года ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложена к реализации плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, масло растительное, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.