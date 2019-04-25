В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов
16 – 19 мая в Саратове пройдет первый зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции».
В пяти региональных этапах по всей России в нем примут участие коллективы народной музыки, народного танца, народной песни и фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России. Заключительный этап пройдет в Москве.
В областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой в Саратове выступит 60 коллективов (более 900 человек) из Приволжского и Уральского федеральных округов.
Нашу область представят ансамбль песни и танца «Зоренька» (Балашовский район), ансамбль русской песни «Дубковские вечорки» (Саратовский район), фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» (г.Саратов), ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» (Красноармейский район).
Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов будет проходить ежегодно в рамках национального проекта «Культура» поочередно по двум номинациям: «Традиции» и «Культура – это мы». Победителям будут вручаться 20 грантов по 2 млн. рублей каждый.