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В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

Новости


16 – 19 мая в Саратове пройдет первый зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции».

В пяти региональных этапах по всей России в нем примут участие коллективы народной музыки, народного танца, народной песни и фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России. Заключительный этап пройдет в Москве.

В областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой в Саратове выступит 60 коллективов (более 900 человек) из Приволжского и Уральского федеральных округов.

Нашу область представят ансамбль песни и танца «Зоренька» (Балашовский район), ансамбль русской песни «Дубковские вечорки» (Саратовский район), фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» (г.Саратов), ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» (Красноармейский район).

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов будет проходить ежегодно в рамках национального проекта «Культура» поочередно по двум номинациям: «Традиции» и «Культура – это мы». Победителям будут вручаться 20 грантов по 2 млн. рублей каждый.