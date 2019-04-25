Жители Саратовского области приглашаются на Фестиваль тюльпанов в Новоузенский район

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«Фестиваль тюльпанов в Новоузенском районе - одно из самых ярких событий весны, достойных внимания. В Год театра он пройдет в новом, театрализованном формате. Декорации позволят окунуться в мир сказки, волшебства, а в праздничном действе смогут поучаствовать все желающие. Во время фестиваля будут работать аттракционы, аниматоры, творческие мастерские. Организована выставка-продажа сувениров, сельскохозяйственных продуктов, изделий мастеров, выпечки. Запланирована насыщенная концертная программа.Посещаемость фестиваля растет с каждым годом. В нем участвуют представители Пензенской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Ленинградской и Московской областей. Специалисты уверяют, что в связи с обилием снега в этом году тюльпаны будут ярче, сочнее, выше. Гости фестиваля не только смогут полюбоваться красотой Куриловской тюльпанной степи, но и приобщиться к идее бережного посещения подобных особо охраняемых природных территорий», - сообщает председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская.