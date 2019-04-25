В областной детской библиотеке для детей и юношества имени А.С.Пушкина прошли "Дни Шекспира".

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Торжественное открытие состоялось 22 апреля. С чтением сонетов и сцен из пьес Шекспира на сцене библиотеки выступили студенты театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова под руководством заведующей кафедрой мастерства актера, Лауреата областного театрального фестиваля "Золотой Арлекин" Л.Н.Баголей. Участники праздника познакомились с интересными фактами биографии драматурга, услышали отрывки музыкальных произведений композиторов, вдохновленных его творчеством, увидели фрагменты экранизации шекспировских произведений.Знакомство с наследием классика продолжилось просмотром презентации книжно-иллюстративной выставки «Шекспир! И нет ему конца…» и посещением художественной выставки «Творчество Шекспира в иллюстрациях современных художников: Ольги Ионайтис, Александры Семеновой, Михаила Федорова (г.Москва)», собранной под патронажем Совета по детской книги России.23 апреля, в день рождения драматурга, в рамках научно-практической конференции «Шекспир знакомый и неизвестный» продолжился разговор об аспектах изучения биографии и творчества У.Шекспира, о шекспировских переводах и роли его наследия в мировой культуре. Завершились «Дни Шекспира» музыкально-поэтической композицией преподавателей и учащихся МЭЛ им. А. Шнитке (г. Энгельс).