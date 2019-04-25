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Саратовцы примут участие во Всероссийском Фестивале «ГТО» среди семейных команд в Сочи

Новости
Саратовцы примут участие во Всероссийском Фестивале «ГТО» среди семейных команд в Сочи

29 апреля команда Саратовской области отправится на Всероссийский фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, который состоится на базе Федерального центра спортивной подготовки ФГБУ «Юг-спорт» города Сочи с 30 апреля по 4 мая 2019 года.

Согласно Положению о Всероссийском фестивале, к участию допускаются семейные команды из не менее 4 человек, объединяющие три поколения, то есть в состав команды обязательно входит дедушка или бабушка.

Команду Саратовской области представляет семья Скрипник (мама, папа, сын 9-ти лет и бабушка) из г.Саратова, занявшая I место в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди семейных команд, организованным ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» при поддержке министерства молодежной политики и спорта области.

В программу фестиваля входят следующие дисциплины: подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, рывок гири, бег на 2000 м, 3000 м, смешанное передвижение, бег на 60 метров, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, эстафета ГТО.