Приволжье принимает Всероссийский театральный марафон

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Перед началом торжественного мероприятия заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели экспозицию театров ПФО. Площадь перед театром драмы им. Горького стала единым сценическим пространством, где разместились 14 крытых сцен (по числу 14 субъектов РФ, входящих в ПФО), каждая из них стала площадкой для презентации театральной деятельности региона.Затем на сцене Нижегородского театра драмы Ольга Голодец передала символ Театрального марафона Игорю Комарову и Глебу Никитину.Заместитель Председателя Правительства РФ выразила уверенность, что Театральный марафон в Приволжье ждет «феерический успех».«Сегодня здесь, в Нижнем Новгороде, мы передаем ставшую уже традиционной эстафету символа Года театра. Я напомню, что 2019 год объявлен Годом театра Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года, и открыли мы его во Владивостоке. Из Владивостока он шагает по просторам страны. Почти 50 тысяч зрителей стали непосредственными участниками театральных действ в разных уголках России, более миллиона зрителей смотрели спектакли и постановки на телеканалах и в интернет-трансляциях. Мы видим, что с каждым городом, с каждым субъектом федерации, с каждым федеральным округом Театральный марафон набирает силу, набирает своих поклонников и сторонников», — отметила Ольга Голодец.В свою очередь Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжья насчитывается почти 2 тысячи профессиональных и любительских театральных коллективов. Половина из них — школьные театры, еще 130 — студенческие театральные студии.«В Приволжском федеральном округе любят и ценят театральное искусство, а такие важные события, которые проходят в рамках Года театра в России, дадут дополнительный толчок для его развития.Мы хотим, чтобы театр завораживал, покорял и завоевывал все новые сердца. Особенно важно прививать театральную культуру в молодежной среде, которая так открыта для творчества, экспериментов и перевоплощений», — подчеркнул Игорь Комаров.Он напомнил, что в ПФО проходит конкурс «Театральное Приволжье». Во всех регионах округа студенческие и школьные театры будут участвовать в отборочном этапе, после которого лучшие режиссеры и актеры молодежных театров встретятся в столице ПФО, чтобы выяснить, кто стал лучшим, и получить гранты на развитие творческой деятельности.Спектакли финалистов будут оцифрованы и доступны для просмотра на региональных телеканалах и специально созданном сайте в интернете. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области марафон привлечет внимание жителей региона к театральному искусству. «Благодаря всем мероприятиям в этом году мы рассчитываем на то, что еще больше нижегородцев будут посещать театры. У нас действительно любят театр по-настоящему. Это проявляется и в общении, и в обсуждении, в том, как люди интересуются этим видом искусства», — сказал губернатор.Из Нижнего Новгорода символ Театрального марафона будет передан в Киров, и с гастролирующими театрами он проедет по всем городам ПФО.В июне 2019 года эстафету марафона примет Центральный федеральный округ России.