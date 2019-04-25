25 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:39 | 25 апреля
Валерий Радаев назначил Александра Стрелюхина вице-губернатором Саратовской области
14:18 | 25 апреля
Ярмарка на Театральной площади на текущей неделе пройдет 27 апреля
13:54 | 25 апреля
Саратовцы приглашаются на "Археологический раскоп"
13:25 | 25 апреля
Жители Саратовского области приглашаются на Фестиваль тюльпанов в Новоузенский район
13:22 | 25 апреля
В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов
12:39 | 25 апреля
В областной детской библиотеке для детей и юношества имени А.С.Пушкина прошли "Дни Шекспира"
11:44 | 25 апреля
Саратовцы примут участие во Всероссийском Фестивале «ГТО» среди семейных команд в Сочи
10:39 | 25 апреля
Приволжье принимает Всероссийский театральный марафон
09:47 | 25 апреля
В Саратове открывается 23-я специализированная выставка «Стройпрофи. Саратов. 2019»
09:00 | 25 апреля
В Саратове стартовали очередные матчи по гандболу среди команд молодёжного состава суперлиги
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Приволжье принимает Всероссийский театральный марафон

Новости / Главная новость
Приволжье принимает Всероссийский театральный марафон

23 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде состоялась церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона из Уральского в Приволжский федеральный округ.

Перед началом торжественного мероприятия заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели экспозицию театров ПФО. Площадь перед театром драмы им. Горького стала единым сценическим пространством, где разместились 14 крытых сцен (по числу 14 субъектов РФ, входящих в ПФО), каждая из них стала площадкой для презентации театральной деятельности региона.

Затем на сцене Нижегородского театра драмы Ольга Голодец передала символ Театрального марафона Игорю Комарову и Глебу Никитину.

Заместитель Председателя Правительства РФ выразила уверенность, что Театральный марафон в Приволжье ждет «феерический успех».

«Сегодня здесь, в Нижнем Новгороде, мы передаем ставшую уже традиционной эстафету символа Года театра. Я напомню, что 2019 год объявлен Годом театра Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года, и открыли мы его во Владивостоке. Из Владивостока он шагает по просторам страны. Почти 50 тысяч зрителей стали непосредственными участниками театральных действ в разных уголках России, более миллиона зрителей смотрели спектакли и постановки на телеканалах и в интернет-трансляциях. Мы видим, что с каждым городом, с каждым субъектом федерации, с каждым федеральным округом Театральный марафон набирает силу, набирает своих поклонников и сторонников», — отметила Ольга Голодец.

В свою очередь Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжья насчитывается почти 2 тысячи профессиональных и любительских театральных коллективов. Половина из них — школьные театры, еще 130 — студенческие театральные студии.

«В Приволжском федеральном округе любят и ценят театральное искусство, а такие важные события, которые проходят в рамках Года театра в России, дадут дополнительный толчок для его развития.

Мы хотим, чтобы театр завораживал, покорял и завоевывал все новые сердца. Особенно важно прививать театральную культуру в молодежной среде, которая так открыта для творчества, экспериментов и перевоплощений», — подчеркнул Игорь Комаров.

Он напомнил, что в ПФО проходит конкурс «Театральное Приволжье». Во всех регионах округа студенческие и школьные театры будут участвовать в отборочном этапе, после которого лучшие режиссеры и актеры молодежных театров встретятся в столице ПФО, чтобы выяснить, кто стал лучшим, и получить гранты на развитие творческой деятельности.

Спектакли финалистов будут оцифрованы и доступны для просмотра на региональных телеканалах и специально созданном сайте в интернете. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области марафон привлечет внимание жителей региона к театральному искусству. «Благодаря всем мероприятиям в этом году мы рассчитываем на то, что еще больше нижегородцев будут посещать театры. У нас действительно любят театр по-настоящему. Это проявляется и в общении, и в обсуждении, в том, как люди интересуются этим видом искусства», — сказал губернатор.

Из Нижнего Новгорода символ Театрального марафона будет передан в Киров, и с гастролирующими театрами он проедет по всем городам ПФО.

В июне 2019 года эстафету марафона примет Центральный федеральный округ России.