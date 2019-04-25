25 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:39 | 25 апреля
Валерий Радаев назначил Александра Стрелюхина вице-губернатором Саратовской области
14:18 | 25 апреля
Ярмарка на Театральной площади на текущей неделе пройдет 27 апреля
13:54 | 25 апреля
Саратовцы приглашаются на "Археологический раскоп"
13:25 | 25 апреля
Жители Саратовского области приглашаются на Фестиваль тюльпанов в Новоузенский район
13:22 | 25 апреля
В Саратове пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов
12:39 | 25 апреля
В областной детской библиотеке для детей и юношества имени А.С.Пушкина прошли "Дни Шекспира"
11:44 | 25 апреля
Саратовцы примут участие во Всероссийском Фестивале «ГТО» среди семейных команд в Сочи
10:39 | 25 апреля
Приволжье принимает Всероссийский театральный марафон
09:47 | 25 апреля
В Саратове открывается 23-я специализированная выставка «Стройпрофи. Саратов. 2019»
09:00 | 25 апреля
В Саратове стартовали очередные матчи по гандболу среди команд молодёжного состава суперлиги
Как отдохнуть без лишних вложений
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В Саратове открывается 23-я специализированная выставка «Стройпрофи. Саратов. 2019»

Новости


Сегодня в 11.00 на Театральной площади откроется 23-я специализированная выставка «Стройпрофи. Саратов. 2019».

Трехдневный строительный форум организован Выставочным Центром «СОФИТ – ЭКСПО» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области».

В рамках выставки 25 апреля в 12.00 начнется панельная дискуссия: «Прогнозирование тенденций на рынке первичного жилья в связи с изменением Законодательства, регламентирующего работу Застройщиков».

26 апреля в 11.00 откроется панельная дискуссия: «Цифровые решения для умного города».