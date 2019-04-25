В Саратове открывается 23-я специализированная выставка «Стройпрофи. Саратов. 2019»
Сегодня в 11.00 на Театральной площади откроется 23-я специализированная выставка «Стройпрофи. Саратов. 2019».
Трехдневный строительный форум организован Выставочным Центром «СОФИТ – ЭКСПО» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области».
В рамках выставки 25 апреля в 12.00 начнется панельная дискуссия: «Прогнозирование тенденций на рынке первичного жилья в связи с изменением Законодательства, регламентирующего работу Застройщиков».
26 апреля в 11.00 откроется панельная дискуссия: «Цифровые решения для умного города».