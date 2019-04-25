В Саратове стартовали очередные матчи по гандболу среди команд молодёжного состава суперлиги
В Саратове стартовали очередные матчи по гандболу среди команд молодёжного состава суперлиги.
Подопечные Фёдора Юрьевича Прудченко на домашней площадке принимали спортсменов "Динамо-2 - СШОР №13".
В выездных матчах, которые прошли в Снежинске команды обменялись победами (32:30 и 23:29), чем тренерский штаб нашей молодёжки остался очень недоволен, - сообщает пресс-служба ГК "СГАУ-Саратов".
Вчерашний матч остался за хозяевами площадки. Упорная борьба была лишь до середины первого тайма, после чего "молодёжка аграриев" сделала отрыв в счёте 18:9. Исход встречи был предопределён и оставалось узнать с каким разрывом победят "жёлто-зелёные". Итог встречи 30:19 в пользу "СГАУ-Саратов-2".
СГАУ-Саратов-2:
Мороз - 13/30 (43%) , Исайкин - 0/1, Рогачков - 0/1.
Мачульский - 11/14, Татаринцев - 5/15, Росущан - 4/4, Назаров - 4/10, Сергеев - 3/6, Фомин - 2/5, Новоженин - 1/1, Матвеев - 0/1, Агеев, Рубин.
Сегодня в 14-00 состоится повторная встреча этих команд.