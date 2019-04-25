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Лиза Анохина стала участником показа юного дизайнера Зои Кукушкиной

Новости / Общество
Топ-блогер и юная популярная артистка Лиза Анохина выступила на открытии благотворительного показа дизайнера и восьмилетней модели Зои Кукушкиной.

Лиза Анохина стала участником показа юного дизайнера Зои Кукушкиной

Событие состоялось в рамках гала-концерта IV Международного вокального конкурса «Я пою» 31 марта в Москве. Благотворительная акция предназначена для сбора средств на видеоанкеты для детей-сирот. Когда-то Зоя тоже нашла новых родителей с помощью видеоанкеты.
В четыре года Зоя Кукушкина обрела семью – Татьяна Кукушкина из города Заинска в Татарстане увидела в интернете видеоанкету Зои и после целой череды событий смогла забрать девочку к себе. А далее произошла удивительная встреча с модельным скаутом Алексеем Васильевым, открывшим миру Наталью Водянову и Ирину Шейк. Он убедил маму Зои, что у нее есть шанс стать моделью. Сейчас Зоя активно снимается в рекламе известных брендов, а еще с увлечением работает дизайнером детской одежды.
Лиза Анохина подчеркнула, что для нее особая честь быть участником мероприятия с благой миссией.
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