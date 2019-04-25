25 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:52 | 24 апреля
Вышло два альбома Ирины Тумановой: русский романс и современный романс
17:17 | 24 апреля
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15:09 | 24 апреля
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14:15 | 24 апреля
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13:19 | 24 апреля
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10:48 | 24 апреля
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Вышло два альбома Ирины Тумановой: русский романс и современный романс

Новости
Вышло два альбома Ирины Тумановой: русский романс и современный романс

Талантливая певица Ирина Туманова выпустила два альбома романсов.

Первый – русский романс, второй – современный романс, обе работы – воплощение народных традиций и национального характера. Русский романс – искусство, затрагивающее самые тонкие струны души, исходящее из глубины сердца. И только в исполнении настоящего мастера, такого, как Ирина Туманова, русский романс становится настоящим воплощением сокровенной сути русского характера.

Талантливая певица имеет необыкновенно проникновенный, трепетный и тонкий вокал, который говорит не только о природных данных исполнительницы, но и способности видеть красоту жизни и наполнять ее содержательным и особенным смыслом. Русские романсы Ирины Тумановой понятны для тех, кто близок традициям, знает и понимает настоящую природу прекрасного. Ирина Туманова – уникальный автор, который не использует штампы, известные ритмы и далек от авангардизма и инновационных музыкальных трендов. В ее творчестве отсутствует желание соответствовать духу времени, что еще больше притягивает истинных любителей русского романса.

Проникновенные песни Ирины Тумановой проникнуты нескончаемой любовью и настоящим патриотизмом. Исполняемые с особым темпераментом и удивительной сдержанностью, они трогают за душу. Певица дарит слушателям исконно русское, настоящее творчество, которое не может кануть в Лето, потому что это будет потерей для тех, кто любит и понимает русский роман, считая его признаком национального духа. Ирина Туманова дает жизнь русскому романсу, продолжает его, наполняет его содержание светом русской души.

Официальный сайт www.tumanovaband.com