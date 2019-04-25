Саратов готовится к VI чемпионату по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Министерство социального развития области совместно с Союзом пенсионеров России 25 апреля проведет VI чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования пройдут по адресу ул.Танкистов, 26а (МФЦ по Кировскому району г.Саратова). Начало мероприятия в 10.00.
В чемпионате примут участие слушатели «Университета третьего возраста», выпускники курсов компьютерной грамотности 2018-2019 гг. Саратова и области.
Участникам предстоит работа на портале Пенсионного фонда, в государственной информационной системе ЖКХ, в поисковых системах, а также домашнее задание в виде презентации на тему «Ай да Пушкин», приуроченное к 220-летию со дня рождения поэта.
Победители областного этапа примут участие в IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет с 4 по 6 июня 2019 года в городе Киров.