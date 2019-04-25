Школьники и студенты Саратова готовятся к игре «Первый в космосе»
26 и 29 апреля на территории Набережной космонавтов для обучающихся профессиональных образовательных организаций и школьников города Саратова состоится квест-игра «Первый в космосе».
Мероприятие планируется в форме соревнования команд и выполнения серии заданий интеллектуального, спортивного и развлекательного характера. Перед началом мероприятия участникам расскажут о Юрии Алексеевиче Гагарине.
В ходе выполнения заданий участники познакомятся с основными событиями, предстоящими полету первого космонавта в космос, освоят основные астрономические понятия: от расположения планет в нашей солнечной системе до размеров солнца, проявят свою эрудицию и спортивные качества, которые так важны для космонавтов.