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7 мая саратовцы смогут написать «Диктант Победы»

Новости
7 мая саратовцы смогут написать «Диктант Победы»

Акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне, пройдет 7 мая во всех регионах России.

Накануне Дня Победы Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет во всех субъектах Российской Федерации с населением более 500 000 человек, в городах воинской славы и городах-героях.

Главной площадкой проведения акции в Саратове станет исторический парк «Россия - моя история» и историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы», во всех районах области мероприятие пройдет на базе образовательных учреждений.

Диктант будет состоять из 20 тестовых заданий, разработанных Российским государственным гуманитарным университетом, и посвящен событиям Великой Отечественной войны. Время написания диктанта – 45 минут.

Стать участником диктанта можно обратившись на ближайшую площадку его написания или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. Результаты будут опубликованы 12 июня 2019 года в День России на сайте диктанта.