Вячеслав Максюта приглашает саратовцев на турнир по следж-хоккею "Содружество"

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"Спорт – это целый мир, в котором каждому найдется место. И в доказательство этому в Саратове в начале мая пройдет детский турнир по следж-хоккею. Соревноваться будут ребята с ограниченными возможностями здоровья. Но они – настоящие бойцы, которые не сдаются, а сражаются с болезнью. Участники соберутся со всей страны на ледовой арене Дворца спорта «Кристалл», первые матчи состоятся уже 2 мая. Мне кажется важным поддержать спортсменов, прийти и поболеть за маленьких героев, которые в честной борьбе будут сражаться за звание Чемпионов. Тем более, что для Саратова подобные события – действительно редкость. Поддержим спортсменов!" - цитирует нашего знаменитого земляка пресс-служба Саратовской мэрии.НАША СПРАВКА:За полгода существования саратовский детский следж-хоккейный клуб «Крылья» не только достойно заявил о себе, но и подружился с ребятами из других городов России. На предстоящем турнире соперниками «Крыльев» станут команды: «Атал» из города Чебоксары, «Аврора» из Санкт-Петербурга, «Ястребы» из Оренбурга.Автономная некоммерческая организация «ЦЛВС«Крылья»» проводит Турнир «СОДРУЖЕСТВО» благодаря победе на Конкурсе проектов развития детско-юношеского следж-хоккея, организованного Детской следж-хоккейной Лигой при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.Подготовка к соревнованиям проходит при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, главы муниципального образования город Саратов Михаила Исаева, ЛДС «Кристалл». Турнир задуман для популяризации следж-хоккея в Саратовской области, сплочения сообщества юных спортсменов.Церемония открытия состоится 3 мая в 11.00 на ледовой арене Дворца спорта «Кристалл». Матчи состоятся там же: 2 мая 16:00; 3 мая 10:00, 12:00, 13:00; 4 мая 10:00, 11:00. Церемония награждения: 4 мая в 12:00.Автор Елена МаркеловаФото из открытых источников