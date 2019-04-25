Очередная встреча из цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена "Белой гвардии" Михаила Булгакова
Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Все желающие приглашаются 27 апреля в Музей театра, где состоится четырнадцатая встреча (четвертая – в этом сезоне).
Тема беседы: Михаил Булгаков «Белая гвардия»
Автор цикла Ольга Харитонова разбила встречу на следующие подглавы: Восемь снов доктора Турбина и восемь эпиграфов к инсценировке романа. Ледяной мираж в сценографии Александра Опарина. Первый роман Булгакова и последний спектакль булгаковского цикла режиссера Александра Дзекуна. Реквием как театральный жанр. Сергей Сосновский – путь от Коровьева к Турбину, «черному демону ледяного пространства». Церковная молитва на театральной сцене. Ольга Катаева – «светлая королева». Комитет защиты Владимира Калисанова – Лариосика.
Начало в 17.00
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.