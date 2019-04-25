25 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:52 | 24 апреля
Вышло два альбома Ирины Тумановой: русский романс и современный романс
17:17 | 24 апреля
Саратов готовится к VI чемпионату по компьютерному многоборью среди пенсионеров
16:45 | 24 апреля
Школьники и студенты Саратова готовятся к игре «Первый в космосе»
16:11 | 24 апреля
7 мая саратовцы смогут написать «Диктант Победы»
15:09 | 24 апреля
В Саратове пройдет вокальный конкурс «Голос Профсоюза» среди медицинских работников региона
14:15 | 24 апреля
Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибудет в Саратов
13:19 | 24 апреля
Очередная встреча из цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена "Белой гвардии" Михаила Булгакова
12:12 | 24 апреля
Вячеслав Максюта приглашает саратовцев на турнир по следж-хоккею "Содружество"
11:32 | 24 апреля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
10:48 | 24 апреля
Воспитанники Саратовской школы-интерната № 5 стали победителями фестиваля-конкурса «Наследники традиций»
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Очередная встреча из цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена "Белой гвардии" Михаила Булгакова

Новости
Очередная встреча из цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена "Белой гвардии" Михаила Булгакова

Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».

Все желающие приглашаются 27 апреля в Музей театра, где состоится четырнадцатая встреча (четвертая – в этом сезоне).

Тема беседы: Михаил Булгаков «Белая гвардия»

Автор цикла Ольга Харитонова разбила встречу на следующие подглавы: Восемь снов доктора Турбина и восемь эпиграфов к инсценировке романа. Ледяной мираж в сценографии Александра Опарина. Первый роман Булгакова и последний спектакль булгаковского цикла режиссера Александра Дзекуна. Реквием как театральный жанр. Сергей Сосновский – путь от Коровьева к Турбину, «черному демону ледяного пространства». Церковная молитва на театральной сцене. Ольга Катаева – «светлая королева». Комитет защиты Владимира Калисанова – Лариосика.

Начало в 17.00

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.