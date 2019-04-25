В Саратове пройдет вокальный конкурс «Голос Профсоюза» среди медицинских работников региона
В пятницу, 26 апреля, в Саратове состоится вокальный конкурс «Голос Профсоюза» среди первичных организаций Профсоюза работников здравоохранения Саратовской области.
В творческом состязании примут участие 39 представителей учреждений здравоохранения и учащихся медицинских колледжей Саратова, Энгельса и Балашова. В жюри конкурса войдут народный артист России, Почетный гражданин Саратова и Саратовской области Евгений Бикташев, а также представители культуры и профессионального сообщества.