25 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
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16:11 | 24 апреля
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15:09 | 24 апреля
В Саратове пройдет вокальный конкурс «Голос Профсоюза» среди медицинских работников региона
14:15 | 24 апреля
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13:19 | 24 апреля
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В Саратове пройдет вокальный конкурс «Голос Профсоюза» среди медицинских работников региона

Новости


В пятницу, 26 апреля, в Саратове состоится вокальный конкурс «Голос Профсоюза» среди первичных организаций Профсоюза работников здравоохранения Саратовской области.

В творческом состязании примут участие 39 представителей учреждений здравоохранения и учащихся медицинских колледжей Саратова, Энгельса и Балашова. В жюри конкурса войдут народный артист России, Почетный гражданин Саратова и Саратовской области Евгений Бикташев, а также представители культуры и профессионального сообщества.