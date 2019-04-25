Воспитанники Саратовской школы-интерната № 5 стали победителями фестиваля-конкурса «Наследники традиций»
В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г.Чернышевского прошел очный этап международного фестиваля-конкурса образовательных учреждений «Наследники традиций».
На сцене выступали творческие ансамбли дошкольных образовательных организаций, специальных коррекционных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций и ВУЗов области.
Воспитанники школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 г. Саратова стали победителями и награждены Дипломом лауреата I степени, а также Дипломом в номинации «Лучшее актерское воплощение образа», ценными и сладкими подарками.
В своем выступлении коллектив школы-интерната познакомил зрителей и жюри конкурса с обычаями празднования «Троицы» на Руси и её традициями.