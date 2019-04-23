BestCompany Award 2019 достался Норникелю
«Норникель» стал лучшей компанией для старта карьеры в отрасли по мнению создателей ежегодного рейтинга работодателей BestCompany Award 2019, который формируется по итогам опроса молодых специалистов.
В онлайн-голосовании приняли участие свыше 6000 студентов и недавних выпускников с высоким потенциалом (High Potentials или HiPo): 50% из них имеют или имели средний балл не ниже 4,5; более 35% совмещают работу с учебой; 70% — владеют английским языком на уровне Intermediate и выше.
Включая «Норникель» в число своих потенциальных (и желанных) работодателей, участники опроса особенно отмечали специализированные программы профориентации компании — «Покорители Севера» и «Первая Арктическая», которые с успехом проходят в Норильске.