23 апреля 2019 ВТОРНИК
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20:46 | 23 апреля
BestCompany Award 2019 достался Норникелю
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BestCompany Award 2019 достался Норникелю

Новости
BestCompany Award 2019 достался Норникелю

«Норникель» стал лучшей компанией для старта карьеры в отрасли по мнению создателей ежегодного рейтинга работодателей BestCompany Award 2019, который формируется по итогам опроса молодых специалистов.

В онлайн-голосовании приняли участие свыше 6000 студентов и недавних выпускников с высоким потенциалом (High Potentials или HiPo): 50% из них имеют или имели средний балл не ниже 4,5; более 35% совмещают работу с учебой; 70% — владеют английским языком на уровне Intermediate и выше.

Включая «Норникель» в число своих потенциальных (и желанных) работодателей, участники опроса особенно отмечали специализированные программы профориентации компании — «Покорители Севера» и «Первая Арктическая», которые с успехом проходят в Норильске.