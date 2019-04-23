Поездка на "Формулу-1" в честь юбилея LEGO® в России
В 2019 году сеть сертифицированных магазинов LEGO® (mir-kubikov.ru) празднует 10-летний юбилей в России и приглашает на праздник фанатов автомобилей LEGO®! В апреле в магазинах LEGO® (mir-kubikov.ru) в России получат подарки все, кто совершит покупку на сумму от 2000 рублей, а купившие набор гоночных автомобилей LEGO® Speed Champions поучаствуют в розыгрыше поездки на «Формулу-1» в Сочи. В мае пройдет розыгрыш главного приза – путешествия в LEGOLAND в Дании.
В апреле в сети магазинов LEGO® поклонникам автомобилей подарят брендированные магниты, спортивные рюкзачки, внешние аккумуляторы, мини-наборы LEGO®. Также будут бонусы на клубные карты клиентов и подарки от партнеров сети магазинов LEGO®: re:Store, Street Beat, Street Beat Kids.
До конца апреля покупатели гоночных автомобилей LEGO® Speed Champions получат промокод, который может стать счастливым билетом на «Формулу-1» в Сочи в сентябре 2019. Принимая участие в розыгрыше, не забудьте заполнить тест: для тех, кто знает продукцию LEGO® лучше всех, приготовлены отдельные сюрпризы.
В мае пройдет акция «Выиграйте поездку в LEGOLAND в Данию» – LEGO® подарит семье из России сказочное путешествие. Попытать удачу и отправится в LEGOLAND может каждый: совершите покупку в сертифицированном магазине LEGO® (mir-kubikov.ru) на сумму от 2000 рублей, зарегистрируйте промо-код и пройдите тест о знании сети магазинов LEGO®.
Автомобили LEGO® увлекают и объединяют поколения: с двух лет и до достижения третьего возраста. Поэтому сеть сертифицированных магазинов LEGO® (mir-kubikov.ru) приглашает именно любителей моделей автомобилей отпраздновать юбилей и отвечает на самые интересные вопросы об автомобилях LEGO® в России:
● Доля автомобильных наборов в ассортименте сети магазинов LEGO® достигает 15%. Гоночные машины, внедорожники, грузовики, ретро, мотоциклы, полицейские машины и строительная техника, модельки, помещающиеся в ладонь, или полноразмерные и функционирующие модели Ford, McLaren, Porsche, Mini Cooper – из LEGO® можно построить все!
● Набор LEGO® с наибольшим количеством деталей – копия Bugatti Chiron: 3 599 кубиков – это и испытание и одновременно наслаждение для страстных любителей спортивных автомобилей.
● LEGO® регулярно собирает из кубиков модели автомобилей в партнерстве с самыми известными мировыми марками. Из кубиков создавались модели Ford, McLaren, Porsche, Mini Cooper, Bugatti Chiron – всего больше 10 моделей. Более того, фанаты постоянно строят новые модели автомобилей из LEGO. А если за проект голосуют 10 000 человек, он поступает в производство.
● Самой большой популярностью в России пользовались наборы Porsche, Bugatti и Mini Cooper. Фанаты купили 8657 Volkswagen T1, 2205 Porsche, 1925 Bugatti и 7897 Mini Cooper. Быстрее всего раскупили Porsche.
● Не секрет, что наборы автомобилей LEGO® пользуются популярностью среди взрослой аудитории. Чаще всего взрослые покупают для себя наборы серии Creative Expert, куда входят как раз точные модели автомобилей.
● Самые дорогие модели из представленных сейчас в сети сертифицированных магазинов LEGO® (mir-kubikov.ru) – Bugatti Chiron и Porsche 911 GT3 RS – стоят 29 999 руб.
Татьяна Клименко, директор дивизиона детских товаров Inventive Retail Group:
«Бренд LEGO® за 80 лет своего существования завоевал любовь и доверие детей и их родителей, проделав долгий путь — от маленькой мастерской плотника до современного мирового гиганта, одного из лидеров по объему продаж среди производителей конструкторов в мире. Мы рады, что вот уже целых 10 лет сеть сертифицированных магазинов LEGO® в России является частью этой истории. Для того чтобы попасть в волшебный мир детства, самый красочный и сказочный, достаточно лишь посетить наши магазины. Мы и дальше будем предлагать нашим клиентам самый широкий ассортимент конструкторов LEGO® и профессиональную консультацию от наших продавцов, открывая новые магазины сети по всей стране».
Будем рады видеть всех в волшебном мире кубиков LEGO®!
О сети сертифицированных магазинов LEGO® (mir-kubikov.ru)
Наши магазины предлагают широкий ассортимент продукции LEGO. Первый монобрендовый магазин LEGO начал свою работу в Москве в ТРЦ РИО на Дмитровском шоссе 12 февраля 2009 года. Сейчас работает 85 магазинов и сеть продолжает расти. Наши магазины работают напрямую с представительством LEGO в России. Компания предоставляет гарантию на все представленные в продаже наборы LEGO. Мы регулярно проводим специальные конкурсы с интересными подарками и призами от LEGO. На нашем сайте вы всегда сможете следить за их обновлением.