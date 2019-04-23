В рамках «Года театра» пройдут обменные гастроли ТЮЗа Киселёва и Балашовского драматического театра

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В Саратов Балашовский драматический театр привезёт премьерный спектакль-мюзикл «Вожак», впервые зрители увидели его в марте прошлого года. Спектакль поставлен заслуженным артистом РФ Владимиром Поповым по произведению Захария Станку. Показ его пройдет в пятницу 26 апреля на исторической сцене Саратовского ТЮЗа на Вольской, 83.Спектакль был создан в рамках проекта «Культура малых городов».Балашовские артисты признаются, что «Вожак» — спектакль для театра особенный: «Ответственно можем заявить, что это самая сложная постановка нашего театра, как с точки зрения режиссерской и актерской работы, так и с точки зрения хореографии: подобных по сложности танцевальных номеров у нас еще не было. А ставила их Нана Халилова, руководитель цыганского ансамбля «Чергэнори».25 апреля 2019 года балашовцы смогут увидеть у себя в городе спектакль главного режиссёра ТЮЗа Алексея Логачёва «Отрочество» по Л.Н. Толстому. Эта постановка взяла несколько наград областного фестиваля «Золотой Арлекин», а также была отмечена экспертами «Золотой маски» среди лучших постановок страны в сезоне 2013/2014 года. Гастроли в Балашов станут второй поездкой этого полюбившегося многим зрителям спектакля за пределы Саратова. В прошлом сезоне с огромным успехом спектакль «Отрочество» был сыгран в усадьбе Льва Толстого «Ясная поляна» прямо под открытым небом.