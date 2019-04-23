23 апреля 2019 ВТОРНИК
Новости
20:46 | 23 апреля
BestCompany Award 2019 достался Норникелю
18:00 | 23 апреля
В рамках «Года театра» пройдут обменные гастроли ТЮЗа Киселёва и Балашовского драматического театра
17:18 | 23 апреля
Поездка на "Формулу-1" в честь юбилея LEGO® в России
17:05 | 23 апреля
На закрытии XXYII Саратовского органного фестиваля выступит Петер Оверкерк
16:12 | 23 апреля
В Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступила первая заявка
15:18 | 23 апреля
На Кубке России Саратовскую область будут представлять 14 гребцов, на Первенстве России - 10
14:38 | 23 апреля
Расписание движения пригородного поезда Аткарск-Калининск изменяется со 2 мая
13:49 | 23 апреля
В Саратове пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
13:00 | 23 апреля
Саратов получил новую спецтехнику для благоустройства
12:51 | 23 апреля
Саратовцы получат возможность принять участие в проекте «Шукшин. Открытый урок»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В рамках «Года театра» пройдут обменные гастроли ТЮЗа Киселёва и Балашовского драматического театра

Новости


В Год театра, объявленный в России в 2019 году, ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва и Балашовский драматический театр проведут в апреле обменные гастроли.

В Саратов Балашовский драматический театр привезёт премьерный спектакль-мюзикл «Вожак», впервые зрители увидели его в марте прошлого года. Спектакль поставлен заслуженным артистом РФ Владимиром Поповым по произведению Захария Станку. Показ его пройдет в пятницу 26 апреля на исторической сцене Саратовского ТЮЗа на Вольской, 83.

Спектакль был создан в рамках проекта «Культура малых городов».

Балашовские артисты признаются, что «Вожак» — спектакль для театра особенный: «Ответственно можем заявить, что это самая сложная постановка нашего театра, как с точки зрения режиссерской и актерской работы, так и с точки зрения хореографии: подобных по сложности танцевальных номеров у нас еще не было. А ставила их Нана Халилова, руководитель цыганского ансамбля «Чергэнори».

25 апреля 2019 года балашовцы смогут увидеть у себя в городе спектакль главного режиссёра ТЮЗа Алексея Логачёва «Отрочество» по Л.Н. Толстому. Эта постановка взяла несколько наград областного фестиваля «Золотой Арлекин», а также была отмечена экспертами «Золотой маски» среди лучших постановок страны в сезоне 2013/2014 года. Гастроли в Балашов станут второй поездкой этого полюбившегося многим зрителям спектакля за пределы Саратова. В прошлом сезоне с огромным успехом спектакль «Отрочество» был сыгран в усадьбе Льва Толстого «Ясная поляна» прямо под открытым небом.