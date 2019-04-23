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На закрытии XXYII Саратовского органного фестиваля выступит Петер Оверкерк

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На закрытии XXYII Саратовского органного фестиваля выступит Петер Оверкерк

С 17 по 19 июня 2019 года по приглашению оргкомитета XXYII Саратовского органного фестиваля в городе пройдет серия встреч, мастер-классов и концертов участием виртуозного голландского органиста, профессора Амстердамской консерватории Петера ОВЕРКЕРКА.

По традиции Фестиваля Петер непременно выступит и в благотворительном проекте «Орган - в подарок детям» для детей-инвалидов из коррекционных школ. Это будет его уже 7й концерт для детей г. Саратова.

19 июня в Большом зале консерватории на закрытии 27го Международного органного фестиваля в программе «Классика и джаз» художественный руководитель старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер ОВЕРКЕРК и дуэт популярных саратовских скрипачей в составелауреатов международных конкурсов Камиллы и Месропа БАДАЛЯН исполнят оригинальные сочинения и джазовые обработки И.С. Баха, А. Дворжака, Х. Андрисена, Н. Гаде, Дж. Гершвина, П.И. Чайковского, Ч. Кореа, А. Пьяццоллы. Ведущий голландский органист Петер ОВЕРКЕРК прошёл стажировки по исполнению органной французской музыки XVIII-XX веков во Франции у Жана БОЙЯРА (JeanBoyer (Lille) и у знаменитого органиста собора Нотр-Дам Даниэля РОТА. В его активе – главный приз на Международном конкурсе органистов (St. StevenskerkinNijmegen (1994). Он часто выступает в Нидерландах, Франции (Toulouse, Rouen), Германии, Великобритании (London, St. John’sSmithSquare), Исландии (Klais-organinHallgrímskirkjainReykjavik), Шотландии (DunblaneCathedralandSt. Giles’, Edinburgh). Как органист Петер ОВЕРКЕРК регулярно выступает с выдающимися оркестрами Европы (AmsterdamConcertgebouw), (FrankMartin’sGolgotha), (BBCorchestra).