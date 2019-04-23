В Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступила первая заявка
В Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» начали поступать заявки от авторов из Саратовской области.
Впервые в истории конкурса в нем принимают участие юные ртищевцы. 12-летние воспитанники телестудии «ПозитиFF» Станции юных техников г. Ртищево представили 5-минутный фильм в номинации «Моя малая родина». Юные киноавторы в своей работе сделали акцент на туристической составляющей родного района – рассказали об экскурсионных маршрутах, связанных с личностью их великого земляка, изобретателя «русского света» Павла Николаевича Яблочкова.
Напоминаем, Оргкомитет «Киновертикали 2019» принимает заявки и киноработы на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.
Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали-2019» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.