23 апреля 2019 ВТОРНИК
Новости
20:46 | 23 апреля
BestCompany Award 2019 достался Норникелю
18:00 | 23 апреля
В рамках «Года театра» пройдут обменные гастроли ТЮЗа Киселёва и Балашовского драматического театра
17:18 | 23 апреля
Поездка на "Формулу-1" в честь юбилея LEGO® в России
17:05 | 23 апреля
На закрытии XXYII Саратовского органного фестиваля выступит Петер Оверкерк
16:12 | 23 апреля
В Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступила первая заявка
15:18 | 23 апреля
На Кубке России Саратовскую область будут представлять 14 гребцов, на Первенстве России - 10
14:38 | 23 апреля
Расписание движения пригородного поезда Аткарск-Калининск изменяется со 2 мая
13:49 | 23 апреля
В Саратове пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
13:00 | 23 апреля
Саратов получил новую спецтехнику для благоустройства
12:51 | 23 апреля
Саратовцы получат возможность принять участие в проекте «Шукшин. Открытый урок»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступила первая заявка

Новости
В Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступила первая заявка

В Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» начали поступать заявки от авторов из Саратовской области.

Впервые в истории конкурса в нем принимают участие юные ртищевцы. 12-летние воспитанники телестудии «ПозитиFF» Станции юных техников г. Ртищево представили 5-минутный фильм в номинации «Моя малая родина». Юные киноавторы в своей работе сделали акцент на туристической составляющей родного района – рассказали об экскурсионных маршрутах, связанных с личностью их великого земляка, изобретателя «русского света» Павла Николаевича Яблочкова.

Напоминаем, Оргкомитет «Киновертикали 2019» принимает заявки и киноработы на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.

Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали-2019» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.