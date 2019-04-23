Саратовцы получат возможность принять участие в проекте «Шукшин. Открытый урок»

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Это интеллектуальное мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения выдающегося российского писателя и обещает стать настоящим событием в области литературы.Создать «шукшинский» проект его руководителей подвигло то, что творчество знаменитого алтайского самородка на сегоденяшний день выведено за рамки школьной программы. «Шукшин. Открытый урок» призван восполнить этот досадный пробел.Проект оснащён самыми современными технологиями, его уже смогли оценить читатели Казани и Уфы. Он состоит из креативных воркшопов, кинопоказов, викторин и открытых уроков с лучшими педагогами городов с целью ответить на вопрос who is mr. Shukshin.– Мы убеждены, что даже те, кто не читал ни одного рассказа Василия Шукшина, не смотрел его фильмов, обязательно заинтересуется личностью, историей, персонажами и сюжетными линиями Василия Макаровича, а подготовка к итоговому сочинению для старшеклассников превратится в увлекательные дискуссии с ровесниками и старшим поколением. Отцы и дети, стремящиеся услышать друг друга, влюблённые в свою работу педагоги и любопытные школьники обязательно совершат открытия, – сообщил руководитель проекта и директор фонда имени Василия Шукшина Константин Трегуб.Фестивальный развлекательный формат позволяет не только соприкоснуться с творчеством писателя, режиссера и актёра, но и визуализировать родной город, через понимание своих корней на воркшопах. Запоминающимися для саратовцев будут и другие мероприятия проекта.Программа мероприятий в нашем городе:25 АПРЕЛЯ*12:00 — 13:20 Открытый урок по мотивам произведений Шукшина.У старшеклассников будет возможность подробно и, что немаловажно, нетривиально изучить темы, с которыми вскоре предстоит работать на экзаменационных сочинениях и турах творческих олимпиад. Свой взгляд на творчество писателя изложит Гульнара Монеровна Алтынбаева — доцент института филологии и журналистики саратовского государственного университета имени Чернышевского. Через призму индивидуального опыта, поможет юным читателям, начинающим свой собственный путь взаимодействия с миром, научиться воспринимать литературу как форму анализа собственной жизни, эмоций и ощущений.*13:30 — 15:00 «Дум-Дум» — интеллектуальная игра на планшетах.Увлекательное соревнование с иллюстрированными, звуковыми, и видеовопросами, посвящёнными творчеству и личности Шукшина проведёт Никита Ватутин. Памятные призы от партнеров проекта не оставят никого равнодушными.*15:00 — 16:30 Кинопоказ и обсуждение фильма «Живет такой парень» с киноведом Григорием ГришинымФильм, снятый Василием Шукшиным в 1964 году с участием Леонида Куравлева, Лидии Чащиной, Ларисы Бурковой, Нины Сазоновой, Анастасии Зуевой, Беллы Ахмадулиной и других актеров.Кинорассказ об обыкновенном шофере с Алтая. Пашка Колокольников — шалопай, жизнелюб, весельчак, добряк и широкой души человек. Рискует жизнью, чтобы потушить пожар бензовоза.26 АПРЕЛЯ*12:00 — 13:30 Интеллектуальная игра «Дум-Дум» на планшетахУчастников ждет увлекательное соревнование в популярном и молодежном формате с иллюстрированными, аудио- и видеовопросами, посвящёнными творчеству и личности Шукшина. Ведущий: Никита Ватутин*13:30 — 15:30. Кинопоказ и обсуждение фильма «Печки-Лавочки» с киноведом Григорием ГришинымФильм Василия Шукшина 1972 года о путешествии к южному морю семейной пары из далёкого алтайского села.*16:00 — 22:00 Коллажный воркшоп «Сопричастность»Участники поработают с архивными фотографиями, погрузившись в прошлое своего города, вспомнят истории из жизни, произошедшие в местах, изображённых на старых фото. После чего каждый участник станет сам себе Шукшиным и создаст небольшой личный коллаж о своём городе. Воркшоп проведёт Ольга Кирсанова — фотограф, бильдредактор, коллажист, основатель сообщества российских коллажистов “Режь да клей”.27 АПРЕЛЯ*11:00 — 17:00 Тему малой родины в каждом из нас, исследуют участники воркшопа “Прямая речь родного города”.Результатом станет сайт горда Саратова, наполненный современными смыслами, лицами, звуками, графикой и архитектурой, созвучной нынешнему поколению и основанной на сохранённой памяти поколений. Проведёт воркшоп креативная команда смысловиков и дизайнеров Renaissance Art Group*17:00 — 19:00 Кинопоказ и обсуждение фильма «Какое оно море» с киноведом Григорием ГришинымРомантика моря влекла шестилетнего Сашку. Отправившись с рыбачьей артелью в море во время путины, на глазах команды он взрослеет, и взрослые мужики признают его за своего.Все мероприятия пройдут по адресу: Саратов, Соборная Площадь дом 2, строение 2. Шахматный дворец.Все мероприятия бесплатные. Необходимо заранее зарегистрироваться на сайте: www.openshushin.ru