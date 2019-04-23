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Расписание движения пригородного поезда Аткарск-Калининск изменяется со 2 мая

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Расписание движения пригородного поезда Аткарск-Калининск изменяется со 2 мая

Со 2 мая в Саратовском регионе Приволжской железной дороги изменяется расписание движения пригородного поезда № 6556 сообщением Аткарск – Калининск (по четным числам). Электропоезд будет следовать по следующему расписанию:

№ 6556 сообщением Аткарск – Калининск: отправление со ст. Аткарск в 12:00, ст.Красавка – прибытие в 12:07, отправление в 12:08; о.п. 11 км – прибытие в 12:25, отправление в 12:26; о.п. 17 км – прибытие в 12:36, отправление в 12:37; о.п.Юная – прибытие в 12:56, отправление в 12:57; о.п. 36 км – прибытие в 13:08, отправление в 13:09; ст.Лысые Горы – прибытие в 13:22, отправление в 13:23.

Прибытие на конечную станцию Калининск в 14:22.

Время отправления и прибытия поезда – местное.

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С подробной информацией о расписании движения дачных пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании www.sarppk.ru в разделе "Расписание", с помощью мобильного приложения "Пригород" или «РЖД Пассажирам», по телефону единого информационного сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на информационных стендах билетных касс.