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В Саратове пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества

Новости
В Саратове пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества

12 мая стартует традиционный открытый городской турнир по мини-футболу среди детско-юношеских команд, посвященный Героям Отечества и приуроченный к празднованию Дня защиты детей.

Соревнования проводятся при организации администрации муниципального образования «Город Саратов», Саратовского регионального отделения общественной организации «Российская ассоциация героев» и Саратовской городской Думы.

Торжественное открытие соревнований пройдет 12 мая в гимназии № 7 (ул. Федоровская, 3).

Ежегодно в открытом городском турнире принимают участие не только команды города Саратова, но и других муниципальных образований области. В этом году участие в турнире примут команды 2004-2005 и 2007-2008 годов рождения.

Финал соревнований и торжественное закрытие пройдет 2 июня на стадионе «Авангард».

Вход на матчи свободный. Все желающие смогут посетить соревнования и поболеть за свою команду.