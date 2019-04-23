Саратов получил новую спецтехнику для благоустройства

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Напомним, глава региона выступил с предложением закупить для Саратова и Энгельса 40 мобильных тракторов для работ по благоустройству. Ранее глава региона передал Саратову 18 погрузочно-уборочных машин «Беларус МТЗ 82.1» с двусторонним отвалом и плужно-щеточным оборудованием. 10 единиц коммунальной техники поступили в распоряжение Энгельсского района.Теперь парк саратовского МБУ «Служба благоустройства города» пополнился еще 12 тракторами «Беларус». Передавая ключи от новых машин директору МБУ «Службы благоустройства города» Александру Белову, Роман Бусаргин подчеркнул, что новая техника незамедлительно приступит к работе. На линию трактора выйдут уже в среду.Погрузочно-уборочные машины «Беларус 82МК-01» могут использоваться на протяжении всего года. Во время весенне-летнего благоустройства технику задействуют при уборке мусора, очистке дорожного полотна, разравнивании песка и гравия, зимой - для удаления наледи, уборки и вывоза снега. Новинку уже успели оценить работники МБУ. Так, тракторист «Службы благоустройства города» Александр Грищенко отметил: «Попробовали машины, они хорошо идут, замечаний нет. Обновлению мы очень рады. Благодаря новой технике станет легче убирать город».