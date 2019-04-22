В области открылись автобусные маршруты на Краснодар и Симферополь
В южном направлении начали функционировать новые регулярные автобусные маршруты межрегионального сообщения.
Конечными пунктами маршрутов являются востребованные в летний сезон города – Краснодар и Симферополь. Маршрут «Саратов-Краснодар» протяженностью 1156, а также «Саратов-Симферополь» - 1548 км.
Время в пути до г. Краснодара пассажир преодолеет за 19 часов, а до города Симферополь за 23 часа.
Стоимость проезда из Саратова до Краснодара вполне комфортна и составляет 2200 рублей, до г. Симферополя — 3200 рублей.
Отправление автобусов осуществляется от автовокзала г. Саратова:
- в г. Краснодар по четным дням каждого месяца в 8 часов 30 минут.
-в г. Симферополь по нечетным дням каждого месяца, в 16 часов 30 минут.
Для перевозки пассажиров используются современные, комфортабельные междугородние автобусы.