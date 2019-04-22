Воспитанники ДЮСАШ «РиФ» завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве России по плаванию (спорт глухих)

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В соревнованиях приняли участие около 260 спортсменов из 34 регионов страны. В составе сборной команды Саратовской области выступали спортсмены областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».По результатам 6 дней соревнований саратовцы завоевали 20 медалей (5 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых).Заслуженный мастер спорта Андрей Живаев завоевал звание чемпиона России на дистанции 50 и 100 метров (баттерфляй). Спортсмен также получил «серебро» на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, выполнив отборочные нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдёт в г. Сан-Паулу (Бразилия) с 25 по 31 августа 2019 года.В эстафетном плавании Андрей Живаев в составе команды Саратовской области стал обладателем четырех серебряных наград. На дистанции 50 метров вольным стилем спортсмен пополнил копилку области бронзовой медалью.Мастер спорта Владислав Кутырев стал победителем первенства России на дистанциях 50 и 100 метров брасс, серебряным призером на дистанции 200 метров брасс, а так же завоевал 1 серебряную и 2 бронзовых медали в эстафетном плавании в составе сборной команды Саратовской области.Кандидат в мастера спорта Федор Матюшин завоевал 1 серебряную и 2 бронзовых медали в эстафетном плавании в составе команды Саратовской области.Воспитанница школы «РиФ» Юлия Матюхина стала победительницей первенства России в эстафетном плавании 4х100 метров вольным стилем и обладательницей бронзовой награды в эстафете 4х200 метров вольным стилем в составе команды Приволжского федерального округа на чемпионате России.В командном зачете команда Саратовской области заняла 2 место, пропустив вперед команду г. Москвы.Тренируются саратовские ребята у преподавателя школы «РиФ», Заслуженного тренера России Галины Филипповой.