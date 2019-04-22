Альбом музея краеведения «Сокровищница памяти» занял второе место на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» - 2019
Альбом Саратовского областного музея краеведения «Сокровищница памяти» занял вторе место в окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» - 2019.
В Приволжском федеральном округе в конкурсе приняли участие: Кировская область, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика.
Финал окружного этапа состоялся 19-20 апреля в Ульяновске в рамках IV Международного туристского экспо-форума «Отдых на Волге». Его участниками стали авторы 472 туристических сувениров.
Альбом был представлен в номинации «Сувенир музея». Теперь издание примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» - 2019.