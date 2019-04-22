В мае саратовцы начнут получать доплату к пенсиям сверх прожиточного минимума

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Однако граждане, имеющие общее материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, данную прибавку не ощутили. Поскольку кроме своей пенсии и иных мер социальной поддержки они ежемесячно получают федеральную социальную доплату, благодаря которой размер их общего материального обеспечения доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.В целях реализации послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года принят Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», предусматривающий исключение из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.Федеральным законом № 49-ФЗ установлен новый механизм исчисления размера федеральной социальной доплаты к пенсии, который предусматривает сначала установление размера федеральной социальной доплаты к размеру общего материального обеспечения исходя из размеров пенсии, ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и мер социальной поддержки без учета индексации пенсий и ЕДВ, затем установленный размер федеральной социальной доплаты к пенсии суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.