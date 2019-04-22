Школа нового кино на "Уроках Табакова": "Кровь - это нормально"

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Мастер-класс от Константина Райкина, его поэтический спектакль, размышления о современном театре.Вечером на Малой сцене - спектакль-"образец" авангардного искусства. "28 дней" Ольги Шиляевой (жанр произведения сама драматург определила как " трагедию менструального цикла") в постановке режиссёра и худрука Школы нового кино Юрия Муравицкого получили большой резонанс в театральном сообществе, тем не менее сторонники традиционного театра на просмотр спектакля идут с некоторой долей опасения. Говорить во всеуслышание на темы человеческой физиологии не принято. Авторы "28 дней" доказали обратное: физиология может быть материалом, который препарирует общество, вскрывая проблемы общества, людей, живущих параллельно друг другу.В античной опере Муравицкого ОНА выскакивает на сцену в костюме мультяшной Белоснежки. Глаза, в которых плещется отчаяние беззащитности; ремарки, алой "струёй" бегущие по заднику сцены; хор, провоцирующий, подзуживающий, раздражающий и "сгустками" отваливающийся от героини... Физиологический цикл женщины служит точной метафорой всеобщей взвинченности, нервной негодности; нежелания услышать друг друга, чтобы не обременить себя переживаниями; нехватки времени и в ту же секунду стремления его торопить. Спектакль в равной степени провокативный и глубоко философский. Хор словно мантру повторяет фразу "Кровь - это нормально", а зритель слышит за этим: идти в театр и "расшевеливать" душу не только нормально, а жизненно необходимо, чтобы оставаться человеком. И рассуждения о радикальности способа изложения и пикантности материала отпадают сами собой. В них просто не остаётся смысла, ведь душа-то отозвалась. А, значит, мы имеем дело с настоящим, с живым. Это ли не предназначение театра?Автор Елена МаркеловаФото автора