22 апреля 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 22 апреля
В области открылись автобусные маршруты на Краснодар и Симферополь
17:31 | 22 апреля
Воспитанники ДЮСАШ «РиФ» завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве России по плаванию (спорт глухих)
17:03 | 22 апреля
Альбом музея краеведения «Сокровищница памяти» занял второе место на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» - 2019
16:36 | 22 апреля
В мае саратовцы начнут получать доплату к пенсиям сверх прожиточного минимума
16:09 | 22 апреля
В Саратове провели уборку территорий памятников культурного наследия
15:29 | 22 апреля
Школа нового кино на "Уроках Табакова": "Кровь - это нормально"
14:23 | 22 апреля
На Саратовском железнодорожном вокзале меняются правила прохода пассажиров с 1 мая
13:30 | 22 апреля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
12:38 | 22 апреля
В Нижнем Новгороде дан старт Всероссийскому театральному форуму «Российский театр – XXI век. Новый взгляд»
11:52 | 22 апреля
В Пензенском драматическом театре покажут саратовского «Щелкунчика»
Как отдохнуть без лишних вложений
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Школа нового кино на "Уроках Табакова": "Кровь - это нормально"

Новости / Культура
Школа нового кино на "Уроках Табакова": "Кровь - это нормально"

Фестиваль "Уроки Табакова". День восьмой.

Мастер-класс от Константина Райкина, его поэтический спектакль, размышления о современном театре.

Вечером на Малой сцене - спектакль-"образец" авангардного искусства. "28 дней" Ольги Шиляевой (жанр произведения сама драматург определила как " трагедию менструального цикла") в постановке режиссёра и худрука Школы нового кино Юрия Муравицкого получили большой резонанс в театральном сообществе, тем не менее сторонники традиционного театра на просмотр спектакля идут с некоторой долей опасения. Говорить во всеуслышание на темы человеческой физиологии не принято. Авторы "28 дней" доказали обратное: физиология может быть материалом, который препарирует общество, вскрывая проблемы общества, людей, живущих параллельно друг другу.

В античной опере Муравицкого ОНА выскакивает на сцену в костюме мультяшной Белоснежки. Глаза, в которых плещется отчаяние беззащитности; ремарки, алой "струёй" бегущие по заднику сцены; хор, провоцирующий, подзуживающий, раздражающий и "сгустками" отваливающийся от героини... Физиологический цикл женщины служит точной метафорой всеобщей взвинченности, нервной негодности; нежелания услышать друг друга, чтобы не обременить себя переживаниями; нехватки времени и в ту же секунду стремления его торопить. Спектакль в равной степени провокативный и глубоко философский. Хор словно мантру повторяет фразу "Кровь - это нормально", а зритель слышит за этим: идти в театр и "расшевеливать" душу не только нормально, а жизненно необходимо, чтобы оставаться человеком. И рассуждения о радикальности способа изложения и пикантности материала отпадают сами собой. В них просто не остаётся смысла, ведь душа-то отозвалась. А, значит, мы имеем дело с настоящим, с живым. Это ли не предназначение театра?

Автор Елена Маркелова

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