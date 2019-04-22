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В Саратове провели уборку территорий памятников культурного наследия

Новости
В Саратове провели уборку территорий памятников культурного наследия

19 и 20 апреля в рамках «Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры» прошли акции по благоустройству территорий Музея - усадьбы Н.Г. Чернышевского и Дома - музея Павла Кузнецова.

Музей-усадьба Николая Гавриловича Чернышевского сегодня — исторический памятник Саратова. Здесь родился, вырос и до 20 лет жил Николай Гаврилович. Комплекс включает мемориальные сооружения: дом семьи Чернышевских, флигель О.С.Чернышевской, дом Пыпиных, близко родственной Чернышевским семьи, флигель Пыпиных и административное здание, в котором развернута монографическая историко-литературная экспозиция "Отечества достойный сын".

19 апреля во время субботника волонтеры убрали территорию усадьбы, обрезали деревья, собрали и вывезли мусор, а затем сотрудники музея провели экскурсию, участники смогли окунуться в атмосферу, познакомиться с бытом семьи Чернышевских.

20 апреля прошла аналогичная акция в Доме-музее Павла Кузнецова. Для участников мероприятия провели экскурсию по музею, после чего состоялся субботник на прилегающей территории. Произведена тщательная уборка, обрезка кустарников, окучивание цветов и кустарников, вывоз мусора. Самым маленьким и очень активным участником акции стал Семен Иванкин, он учится в третьем классе и вместе со своим отцом, представителем Саратовского отделения ВООПиК Александром Иванкиным, с удовольствием пришел помочь в уборке территории объекта. По завершению работ участники акции провели пикник в яблоневом саду.

Организатором мероприятия выступили Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области совместно с Средневолжским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», Саратовским отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». В мероприятии приняли участие волонтеры Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», а также представители общественной организации «Том Сойер Фест – Саратов».