На Саратовском железнодорожном вокзале меняются правила прохода пассажиров с 1 мая
Приволжская железная дорога рекомендует жителям и гостям Саратова заблаговременно прибывать на железнодорожный вокзал города.
Это необходимо для своевременного прохождения досмотровых мероприятий, в том числе проверке багажа и ручной клади.
С 1 мая 2019 года доступ пассажиров на первую платформу будет осуществляться через центральный вход железнодорожного вокзала. Правила досмотра пассажиров утверждены Постановлением Правительства РФ №495 от 26 мая 2017 года, которое регламентирует требования по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов.
Сохранится возможность пользоваться наземным пешеходным мостом на станции Саратов-1. Железнодорожники просят граждан планировать время с учетом проводимых мероприятий по досмотру.