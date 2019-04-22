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На Саратовском железнодорожном вокзале меняются правила прохода пассажиров с 1 мая
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На Саратовском железнодорожном вокзале меняются правила прохода пассажиров с 1 мая

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Приволжская железная дорога рекомендует жителям и гостям Саратова заблаговременно прибывать на железнодорожный вокзал города.

Это необходимо для своевременного прохождения досмотровых мероприятий, в том числе проверке багажа и ручной клади.

С 1 мая 2019 года доступ пассажиров на первую платформу будет осуществляться через центральный вход железнодорожного вокзала. Правила досмотра пассажиров утверждены Постановлением Правительства РФ №495 от 26 мая 2017 года, которое регламентирует требования по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов.

Сохранится возможность пользоваться наземным пешеходным мостом на станции Саратов-1. Железнодорожники просят граждан планировать время с учетом проводимых мероприятий по досмотру.