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В Нижнем Новгороде дан старт Всероссийскому театральному форуму «Российский театр – XXI век. Новый взгляд»
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В Нижнем Новгороде дан старт Всероссийскому театральному форуму «Российский театр – XXI век. Новый взгляд»

Новости
21 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде в Театре драмы имени М.Горького состоялось торжественное открытие Всероссийского театрального форума «Российский театр – XXI век. Новый взгляд» (далее – Форум).

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в мероприятии принял участие помощник полпреда Владимир Колчин.

Мероприятия Форума пройдут в период с 21 по 25 апреля текущего года. В эти дни лучшие специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, творческие встречи и мастер-классы для молодых актеров драматических, музыкальных и кукольных театров, работников технических цехов.

На торжественное открытие Форума в Нижегородском театре драмы собрались представители театрального сообщества из всех регионов Приволжья и других субъектов Российской Федерации. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова почетных гостей приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин: «Театр имеет для воспитания граждан, и особенно, молодежи, огромное значение: непосредственное взаимодействие зрителя и актера, поднимаемые нравственные и культурные вопросы, глубокое гуманистическое содержание, характерное для лучших образцов театрального искусства, – все это мощные средства формирования личности.