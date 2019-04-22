В Пензенском драматическом театре покажут саратовского «Щелкунчика»

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Этот балет всегда собирает аншлаги – сказочная история нравится как детям, так и взрослым. Каждый зритель с удовольствием готов окунуться в волшебную атмосферу праздника, на котором Щелкунчик побеждает Мышиного короля и превращается в прекрасного Принца.Балетмейстер-постановщик саратовского «Щелкунчика» - лауреат Всесоюзного конкурса, заслуженный артист России А. Дементьев большое внимание уделил зрелищной стороне хореографии. Особенно ярко это выражено в танцевальных дивертисментах: танец Кофе, танец Чая, Русский танец, Вальс цветов, где у солистов балета есть возможность продемонстрировать свои выдающиеся музыкальные способности."Это было лучшее, что видела за последнее время! Очень красивые декорации и костюмы! Потрясающие актеры! Эти эмоции словами невозможно передать" - Светлана Гурьянова о саратовском балете «Щелкунчик»Увидеть спектакль можно в 11:00 и в 16:00.Эти гастроли приурочены к Году театра в России и являются продолжением регулярного сотрудничества Пензенского и Саратовского театра.