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На Набережной Космонавтов в Саратове прошли соревнования «Открытое Первенство Саратовской области по роллер спорту -2019» и «I этап Кубка г.Саратова по детскому роллер кроссу»

Новости
На Набережной Космонавтов в Саратове прошли соревнования «Открытое Первенство Саратовской области по роллер спорту -2019» и «I этап Кубка г.Саратова по детскому роллер кроссу»

В минувшую субботу на Набережной Космонавтов в Саратове прошли соревнования «Открытое Первенство Саратовской области по роллер спорту -2019» и «I этап Кубка г.Саратова по детскому роллер кроссу».

Соревнования проводились при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов», СРОФСО «Федерация роллер спорта Саратовской области», роллер школы Style64.ru
В соревнованиях приняли участие 60 юных спортсменов из 6 регионов страны — Саратовской, Самарской, Челябинской, Пензенской, Новосибирской областей и Республики Башкортостан.

Участники соревновались в нескольких дисциплинах:
детский роллер-кросс — необходимо пройти на время специальную трассу, со различными заданиями (прыжки, повороты, приседания) и обогнать соперника, который двигается по параллельной, точно такой же трассе;
скоростной слалом — необходимо разогнавшись, пройти на одной ноге «змейкой» дорожку из 20 конусов, обогнав соперника, которой бежит на параллельной дорожке;
спринт 100 м — необходимо быстро преодолеть на роликовых коньках дистанцию в 100 м.
По окончанию каждого вида программы проходила церемония нарождения победителей в своих возрастных группах.

Всего было разыграно 9 комплектов наград в рамках городских соревнований и 11 в рамках первенства области. Юные спортсмены из Саратовской области завоевали 10 «городских» медалей и 11 «областных».

Следующие соревнования планируются к проведению 22-23 июня. Самая длинная в России серия соревнования по роллер спорту Saratov Style Contest пройдет в 14 раз.