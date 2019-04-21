На Набережной Космонавтов в Саратове прошли соревнования «Открытое Первенство Саратовской области по роллер спорту -2019» и «I этап Кубка г.Саратова по детскому роллер кроссу»

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Соревнования проводились при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов», СРОФСО «Федерация роллер спорта Саратовской области», роллер школы Style64.ruВ соревнованиях приняли участие 60 юных спортсменов из 6 регионов страны — Саратовской, Самарской, Челябинской, Пензенской, Новосибирской областей и Республики Башкортостан.Участники соревновались в нескольких дисциплинах:детский роллер-кросс — необходимо пройти на время специальную трассу, со различными заданиями (прыжки, повороты, приседания) и обогнать соперника, который двигается по параллельной, точно такой же трассе;скоростной слалом — необходимо разогнавшись, пройти на одной ноге «змейкой» дорожку из 20 конусов, обогнав соперника, которой бежит на параллельной дорожке;спринт 100 м — необходимо быстро преодолеть на роликовых коньках дистанцию в 100 м.По окончанию каждого вида программы проходила церемония нарождения победителей в своих возрастных группах.Всего было разыграно 9 комплектов наград в рамках городских соревнований и 11 в рамках первенства области. Юные спортсмены из Саратовской области завоевали 10 «городских» медалей и 11 «областных».Следующие соревнования планируются к проведению 22-23 июня. Самая длинная в России серия соревнования по роллер спорту Saratov Style Contest пройдет в 14 раз.