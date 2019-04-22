Константин Райкин представил в Саратове «Театр как спасение»

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Вчера феномен выдающегося актера, режиссера, педагога, реформатора театра пытался объяснить человек, считающий Олега Павловича своим учителем. Константина Райкина Табаков не только подтолкнул к преподаванию актерского мастерства. По примеру учителя Константин Аркадьевич открыл свою Школу.В ходе мастер-класса «Театр как спасение» Райкин признался, что его задача - «заразить студентов лицедейством», вкус к которому ему привил Олег Табаков.- Авангардный современный театр сегодня – царство разнузданной режиссуры, - считает худрук «Сатирикона». – Постановщик подчиняет себе все, ни на минуту не позволяя зрителю забыть о себе. Это такая густая режиссура, я устаю от нее. Она отвлекает от истории. Современный театр практически не занимается образом. В результате актеры лишаются возможности оценивать. В то время как поиск действия и позволяет увидеть, хороший перед тобой актер или очень хороший. Способность удивлять и есть главное, на котором проявляется истинное дарование. Система оценок – самое интересное на сцене.Актер поделился своими воспоминаниями об Олеге Табакове:- Олег Павлович помимо актерского дара обладал прекрасным организаторским талантом. Особая тема – его речь, стиль общения. Он читал текст роли так, что рядом с ним можно было заболеть от чувства собственной неполноценности. От него я перенял следующее свойство. В Школе-студии МХАТ есть установка некоего преувеличенного трепетного отношения к чувству, внутреннему процессу. Табаков научил меня тому, что форма неотделима от содержания. Не жди чувства, изобрази его, и оно придет.Константин Райкин убежден, что право на существование имеет любая школа, если она убедительна. Но фундаментом, по его словам, должен служить традиционный театр.Размышления мастера перемежались блицем речевых зарисовок и вербатимом его студентов. Вечером актер выступил на Большой сцене Академдрамы с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом – небо».