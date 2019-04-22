Константин Райкин представил в Саратове «Театр как спасение»
Саратов продолжает осмысливать «Уроки Табакова».
Вчера феномен выдающегося актера, режиссера, педагога, реформатора театра пытался объяснить человек, считающий Олега Павловича своим учителем. Константина Райкина Табаков не только подтолкнул к преподаванию актерского мастерства. По примеру учителя Константин Аркадьевич открыл свою Школу.
В ходе мастер-класса «Театр как спасение» Райкин признался, что его задача - «заразить студентов лицедейством», вкус к которому ему привил Олег Табаков.
- Авангардный современный театр сегодня – царство разнузданной режиссуры, - считает худрук «Сатирикона». – Постановщик подчиняет себе все, ни на минуту не позволяя зрителю забыть о себе. Это такая густая режиссура, я устаю от нее. Она отвлекает от истории. Современный театр практически не занимается образом. В результате актеры лишаются возможности оценивать. В то время как поиск действия и позволяет увидеть, хороший перед тобой актер или очень хороший. Способность удивлять и есть главное, на котором проявляется истинное дарование. Система оценок – самое интересное на сцене.
Актер поделился своими воспоминаниями об Олеге Табакове:
- Олег Павлович помимо актерского дара обладал прекрасным организаторским талантом. Особая тема – его речь, стиль общения. Он читал текст роли так, что рядом с ним можно было заболеть от чувства собственной неполноценности. От него я перенял следующее свойство. В Школе-студии МХАТ есть установка некоего преувеличенного трепетного отношения к чувству, внутреннему процессу. Табаков научил меня тому, что форма неотделима от содержания. Не жди чувства, изобрази его, и оно придет.
Константин Райкин убежден, что право на существование имеет любая школа, если она убедительна. Но фундаментом, по его словам, должен служить традиционный театр.
Размышления мастера перемежались блицем речевых зарисовок и вербатимом его студентов. Вечером актер выступил на Большой сцене Академдрамы с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом – небо».