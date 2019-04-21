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«Уроки Табакова»: игривый «Конек-Горбунок» и трагифарсовый «Гамлет»

Новости / Культура
«Уроки Табакова»: игривый «Конек-Горбунок» и трагифарсовый «Гамлет»

Дипломные спектакли, включенные в программу культурно-образовательного проекта-фестиваля «Уроки Табакова», показали, насколько разнообразно и ярко работают отечественные театральные учебные заведения.

Воспитанники Московской театральной школы Олега Табакова приехали в Саратов с композицией «Конек-Горбунок». Работа выросла из экзамена по сценической речи и поставлена в память о мастере, гениальное прочтение которым сказки Петра Ершова каждый из нас помнит с детства. После такого незабываемого исполнения браться за «Конька-Горбунка» дело весьма рискованное. Подать единственное произведение Ершова нужно подать хотя бы оригинально. И учащимся ТШТ данная задача оказалась под силу. В их версии сказки правят бал энергия молодости и хулиганство, что делает ее спектаклем больше для взрослой аудитории, нежели для детворы. Артисты обходятся без декораций, тем больше простора для фантазии. Рассыпали блестки-звезды вокруг — вот тебе и Жар-птица. Сгруппировались в тельняшках – пожалуйста: кит! Действие динамично, насыщено танцами, музыкальными дивертисментами и отчаянной смелостью, наградой за которую, хочется верить, станет глубокое постижение профессии актера.

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Например, дипломный спектакль 4 -го курса Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира и произведению Бориса Акунина.

Ах, какую зрелищную чехарду, какой прелестный анекдот на основе фабулы одного из самых известных произведений мировой классики затеяли постановщики спектакля – студенты старшего курса Санкт-петербургского театрального института Андрей Богданов и Николай Балобан. Вернее, «замутили». Скажете, вульгаризм, которым не пристало характеризовать историю о Принце Датском? Нет-нет, в данном случае, лыко в строку. Авторы нижегородского «дипломника» с симпатичной наглостью вторят версии Бориса Акунина. Артисты тремительно отодвигают в разные стороны ряды аутентичных эпохе костюмов, уныло пылящихся на вешалках, и — понеслась! Нижегородские задиры вступают со зрительным залом в остроумный интерактив, словно приглашая в сообщники к Горацию, пытающемуся весьма своеобразно и уморительно смешно исследовать человеческую природу. Сочная театральность дипломной работы, ее постмодернистский стиль с обманно-легковесным взглядом на трагедию Шекспира, на искания заглавного героя, - все это позволяет «Гамлету» Нижегородского училища звучать рифмой сегодняшнему дню. Кто сказал, что гуляке праздному, мажору, валяющему дурака, чужд вопрос: «Быть или не быть»? Отнюдь. Message нижегородской студенческой труппы саратовские зрители «считали» с большим удовольствием. Браво, артисты! Спасибо за нескучную классику!

Автор Елена Маркелова

Фото: официальный сайт Нижегородского театрального училища имени Е.А.Евстигнеева